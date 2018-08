Fermata senza alcun tipo di documento regolare, viene fermata dagli agenti della Polizia locale e prende multe record da 7 mila euro.

Fermata senza documenti al volante, multa record per una donna

E’ successo lunedì scorso 30 luglio in mattinata ad Albese con Cassano. Gli agenti della Polizia locale intercomunale di Albavilla, Albese e Tavernerio che fa capo al comandante Federico Ciceri hanno fermato in via Roma, all’altezza della chiesa di San Pietro una donna di 50 anni, residente in paese, per un controllo di routine. Controllo da cui è emerso che la donna era al volante del suo motociclo Kymco senza essere in possesso né di patente, né di regolare libretto auto. Da successive analisi è persino emerso che l’automobile non era regolarmente revisionata, né intestata. La donna si è giustificata agli agenti dicendo di utilizzare il veicolo per recarsi al lavoro.

Le sanzioni accumulate per le numerose irregolarità della donna hanno raggiunto una somma di più di 7 mila euro. Il motociclo è stato sequestrato e sottoposto a fermo amministrativo.

Proseguono inoltre i controlli su tutto il territorio. Nella mattinata di oggi, mercoledì, i controlli della Polizia locale intercomunale tra Albese e Albavilla hanno permesso di contestare dieci revisioni automobilistiche non valide.