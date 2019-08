Festa Insieme a Valbrona, oggi, domenica, è l’ultimo giorno per partecipare alla bella manifestazione.

Festa Insieme a Valbrona, oggi l’ultimo giorno di festa

Oggi, domenica 18 agosto, c’è l’ultima giornata della 35esima Festa insieme targata Pro loco Progetto per Valbrona. La manifestazione, iniziata a Ferragosto, ha animato l’area ricreativa comunale con tante iniziative tra ristorazione e intrattenimento, ma anche passando per temi attuali come ambiente, sport e amici a quattro zampe. Questa sera, domenica 18 agosto, si potrà cenare gustando il risotto dello chef e poi dalle 20.30 ballare sulle note di musica dagli Anni 60 agli 80 con I Paip.

Per i più piccoli, il pittore Enrico Cazzaniga propone “Il laboratorio artistico G-oca a cura di Enrico Cazzaniga”, un simpatico laboratorio creativo per la creazione del Grande gioco dell’oca, che potrà essere disegnato e colorato dalle 15 alle 18. I bambini potranno inoltre cimentarsi in giochi “dimenticati” come tiro alla fune, la corsa nei sacchi e in attività sportive emergenti come slacklining.

Per i grandi, nel gazebo della Pro loco, gioco di ricerca e componimento di un grande puzzle sulle bellezze valbronesi. Per tutta la durata della manifestazione sarà presente il carretto dei gelati di Beppe di Asso, in area ricreativa durante la festa e al Bar Isola.