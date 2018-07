Festa paesana al via domani, sabato 7, al centro sportivo di via Valera: torna la kermesse targata Pro loco che animerà Anzano fino al 17 luglio.

Festa paesana, si inizia con il raduno di Maggiolini e pulmini Volkswagen

La 33esima Festa paesana inizierà domani, sabato dalle 14, con il raduno di Maggiolini e pulmini Volkswagen al centro sportivo. Per tutto il pomeriggio, ci saranno musica live, anguria party, e alle 17, giro di 40 km «La campagna, il Lambro e la via del maglio» con aperitivo al Castello di Monguzzo. Alle 20, cena al centro sportivo e poi premiazioni alle 21.15. Saranno premiati il primo iscritto, equipaggio e auto più glamour, il conducente da più lontano, somma degli anni del conducente + numeri dalla targa più alta e molti altri. Seguirà serata danzante con orchestra “Daniela Cavanna”.

Festa paesana, tanti eventi fino al 17 luglio

Gli eventi proseguiranno fino al 17 luglio. Domenica 8 e sabato 14, ballo liscio dalle 21.15. Ci sarà il teatro dialettale giovedì 12 luglio dalle 21 con la Compagnia Teatrale Anzanese che porterà in scena “La cirimonia”. Chi lo vorrà potrà anche cenare a base di pesce prima dello spettacolo (su prenotazione). Venerdì 13, l’attesissima 12esima edizione della CorriAnzano: iscrizioni dalle 19.30 per la gara podistica non competitiva. A seguire, musica dalle 22 con “Vasco vs Liga”, serata tributo dedicata ai grandi successi di Vasco Rossi e Ligabue. Un’altra giornata clou della Festa paesana sarà domenica prossima 15 luglio, con l’attesissimo Motoraduno interregionale, all’11esima edizione: dalle 9 alle 16, live music, ragazze immagine, moto in esposizione, giro turistico con sosta al pub “Pecora nera” di Alzate Brianza, e ospite speciale sarà il campione di rally ed enduro Jacopo Cerutti. In serata, si potrà cantare a squarciagola con la “Nordsudovestband” e le hit di 883 e Max Pezzali.

Serata conclusiva lunedì 16 luglio dalle 21.30 con musica sotto le stelle, DJ set e dalle 23, Fuochi piromusicali… con sorpresa. Martedì 17, dalle 21, saranno estratti i biglietti vincenti della lotteria.

La manifestazione è organizzata da Pro loco Anzano: altre info e dettagli sono disponibili su www.prolocoanzano.com, su Facebook Pro loco Anzano del Parco e su Instagram (@prolocoanzano).