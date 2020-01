Ecco che cos’è successo nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Fiamme in un appartamento a Cermenate

Grande mobilitazione in via Mareschi per un incendio all’interno di un appartamento. Le squadre dei vigili del fuoco, dopo essere arrivate sul posto, hanno constatato che le fiamme erano già state spente dai proprietari. Non si segnalano feriti.

Altri interventi

Intorno alle 21.30 si è verificato un incidente a Como, in via Pasquale Paoli. Soccorso un uomo di 49 anni che è stato trasportato in codice verde all’ospedale. Intorno alle 21.47 soccorsi mobilitati anche a Montano Lucino, in via Varesina. Non si conoscono i motivi dell’intervento ma è stato soccorso un anziano di 75 anni. Ambulanza anche a Cantù, in piazza Garibaldi, per un 38enne. Infine intorno alle 1.20 un’intossicazione etilica a Colonno.