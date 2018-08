Fibra ottica presto a Orsenigo: sono iniziati ieri, mercoledì i lavori per l’installazione.

Fibra ottica a Orsenigo, al via i lavori

Si è aperto ieri il cantiere per la posa di Open fiber, rete pubblica che servirà le infrastrutture pubbliche, le case dei privati cittadini e le imprese. Orsenigo, come spiega l’Amministrazione comunale tramite il portale Orsenigonews, si afferma così come il primo comune dell’Erbese ad attivare il servizio di fibra ottica. La fibra ottica permetterà la copertura dell’intero territorio e una maggiore velocità e accesso ai servizi Internet.

Fibra ottica a Orsenigo, i lavori dureranno circa due mesi

I lavori per l’installazione della fibra ottica dureranno circa due mesi e – garantisce l’Amministrazione – avranno un impatto minimo sulla viabilità in paese. Si escludono, quindi, quasi sicuramente, disagi alla circolazione stradale. Gli operai non avranno inoltre mai necessità di entrare nelle proprietà private. A chiusura del cantiere seguiranno le gare d’appalto per l’assegnazione dell’incarico per la gestione del servizio.

Orsenigo attiva dunque un importante servizio sul territorio.