Una notte movimentata per i soccorritori comaschi quella di Capodanno 2020. La serata é iniziata con un incidente a Sorico, in Alto Lago, poi molti gli interventi per intossicazioni etiliche.

Incidente a Sorico nella serata di San Silvestro

L’allarme é stato lanciato qualche minuto dopo le 21.30 da via Vittorio Emanuele a Sorico. Due auto infatti si erano scontrate. Sul posto sono accorse due ambulanze e un’auto medica ma anche i Vigili del Fuoco di Sondrio. Due persone di 17 e 56 anni sono state soccorse e trasportate in ospedale a Gravedona, l’uno in codice verde l’altro in giallo.

Fiumi di alcool a Capodanno

Diverse per i soccorritori comaschi le chiamate per intossicazioni etiliche. Già poco dopo l’una di notte i primi interventi a Cantù, in via Ariberto da Intimiano, e Lurate Caccivio, sulla ss342, dove sono stati soccorsi rispettivamente un uomo di 45 e una ragazza di 17 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice verde.

Altra chiamata poco dopo le 2 del mattino dal lungolago di Bellagio dove è stata soccorsa una ragazza di 17 anni, non trasportata in ospedale. Una delle ultime chiamate alle 6.20 del mattino da Lurate Caccivio dove una ragazza di 29 anni in via Vittorio Veneto si é sentita male per l’alcool assunto. Non é stata però trasportata in ospedale.