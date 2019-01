Raffiche di vento forti sull’Erbese da metà mattina. Proprio intorno alle 13.20, in pieno centro città, una parte dell’insegna della Banca Intesa San Paolo è crollata a terra, nel parcheggio.

Paura per l’insegna crollata nel parcheggio

Una parte dell’insegna dell’istituto di credito erbese è quindi precipitata nel parcheggio sottostante per il forte vento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma la paura è stata molta per coloro che hanno assistito alla scena. L’insegna della Banca Intesa, nella caduta, si è in parte frantumata. L’allerta meteo per le raffiche di vento resta per l’intera giornata di oggi, mercoledì 2 gennaio.