Sono stati giorni di grandi lavoro a Cernobbio, dopo la frana che ha isolato la frazione di Rovenna.

Frana a Cernobbio quasi terminato il ponte bailey

In tempi rapidi è stato installato e quasi terminato il ponte bailey che consentirà di riaprire la via Libertà in un senso di marcia e di liberare la frazione di Rovenna dalla condizione di isolamento dopo la frana di settimana scorsa. “Le lavorazioni proseguiranno anche oggi, domenica 1 dicembre, condizioni meteo permettendo. Si prevedono le ultime finiture nei primi giorni di settimana prossima, così da garantire quanto prima anche il collaudo finale”, fa sapere il sindaco, Matteo Monti.

Il primo cittadino a nome dell’Amministrazione comunale si dichiara molto soddisfatto dell’ottimo lavoro di squadra e si complimenta con il Responsabile dell’Area Carlo Riva che ha coordinato tutte le operazioni.

