Si sono tenuti oggi pomeriggio, venerdì 6 luglio a Barni, i funerali del professor Ettore Albertoni. Il politico, residente a Barni, è scomparso a 82 anni. Numerose le personalità della politica che hanno riempito la chiesa parrocchiale del paese per dare un ultimo saluto ad Albertoni. La cerimonia è stata celebrata dal parroco di Barni, don Giovanni Giovannoni alla presenza di un folto pubblico che ha gremito la chiesa e il sagrato parrocchiale.

Funerali a Barni per Albertoni

Affettuose le parole di don Giovanni per l’uomo: nell’omelìa il parroco ne ha ricordato l’impegno profuso per il paese. “Tanti hanno conosciuto Ettore e la vostra presenza numerosa è la conferma – così il sacerdote – Ognuno ha i suoi ricordi personali su di lui e molti anche sono i ricordi comuni legati a mettersi al servizio del suo paese per cui ha messo a servizio la sua passione e competenza. Ha messo la sua vita a servizio del bene comune, ha ritenuto doveroso fare la sua parte e non essere solo uno spettatore. Mi interessa oggi, più che parlare del suo passato e ricordare i suoi trascorsi, invitarvi ad alzare lo sguardo dalla sua salma al Dio della vita. Oggi celebriamo con dolore un distacco ma Dio ci invita ad avere sempre speranza. Ettore si è adoperato e ha messo a frutto i suoi talenti, non ha temuto di esporsi e rischiare”.

Al termine della mesta cerimonia, un lungo applauso ha accompagnato l’uscita del feretro.