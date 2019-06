E’ finito fuori strada con l’auto. Fortunatamente le conseguenze non sono state drammatiche per un uomo di 47 anni.

Incidente in via Brianza

Stando a quanto è stato possibile sapere l’uomo di 47enne era alla guida di una Golf grigia quando ha perso il controllo ed è finito fuori strada, mentre percorreva viale Brianza a Erba, in direzione Albavilla. L’incidente qualche minuto prima delle 15. Immediata la chiamata ai soccorsi e sul posto sono giunte un’ambulanza del Lariosoccorso, l’auto medica, i Vigili del fuoco di Erba e la Polizia locale. Inizialmente le condizioni dell’uomo sembravano gravi, tanto che i soccorritori sono giunti in codice rosso. Dopo le prime cure sul posto, tuttavia, le condizioni del 47enne sono migliorate, tanto che è stato poi disposto il ricovero in codice verde.