Succede nella vicina Svizzera. Ieri, giovedì 1 agosto 2019, sono state fermate due persone all’aeroporto di Malpensa. Sono accusati di furto nel Mendrisiotto.

Furto nel Mendrisiotto: i due ladri fermati a Malpensa

Verso le 13 di ieri, in un parcheggio di un esercizio pubblico di Mendrisio, i due avrebbero effettuato un furto con scasso in un’auto rubando un computer portatile. Si sono successivamente allontanati a bordo una vettura a noleggio con targhe italiane, abbandonata in un secondo tempo in panne sull’A2 a Mendrisio. Grazie agli accertamenti effettuati dalla Polizia cantonale e dalla Polizia della città di Mendrisio si è risaliti al taxi che li stava trasportando a Malpensa. All’aeroporto sono infine stati fermati da agenti della Polizia di Stato italiana. Sono in corso accertamenti per verificare la loro eventuale responsabilità in altri furti con scasso avvenuti in zona e in Ticino.