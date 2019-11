Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del gioco illegale e delle ludopatie, garantendo la sicurezza del gioco e la tutela dei minori, sono stati effettuati, nei giorni scorsi, da parte delle Forze dell’Ordine, specifici servizi, estesi a tutto il territorio provinciale, sulla base delle intese definite in occasione della Riunione Tecnica di Coordinamento del 23 ottobre e delle direttive di carattere generale impartite dal Prefetto Ignazio Coccia.

Gioco d’azzardo nel Comasco: sequestate 12 slot

L’attività di controllo – promossa a livello nazionale dal “Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori”, è stata articolata in cinque giornate, dal 4 all’8 novembre ed ha visto impegnati gli uomini della Questura, del Comando Provinciale Carabinieri e della Guardia di Finanza. In collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno effettuato una capillare attività di verifica della regolarità degli esercizi dediti all’attività di gioco e alla raccolta di scommesse.

Complessivamente sono stati controllati 62 obiettivi, monitorando la regolarità delle autorizzazioni e il rispetto della normativa a tutela dei minori e sono state elevate 18 contravvenzioni, con contestuale effettuazione di 13 sequestri amministrativi e il deferimento alla A.G. di una persona per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, nonchè di due 2 cittadini stranieri per possesso di documenti irregolari. Nell’ambito di controlli, è stata rilevata la presenza di 12 apparecchi da gioco con vincita in denaro non a norma, in quanto privi di regolare autorizzazione, che il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha provveduto a sottoporre a sequestro amministrativo.