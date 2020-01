Ecco che cos’è successo nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Giovane investito a Longone al Segrino

L’impatto è avvenuto alle 21.30. Un giovane di 19 anni è stato investito in via Diaz. Sul posto ambulanza, automedica e le Forze dell’ordine per stabilire la dinamica dell’accaduto. Dopo le prime cure sul posto, il pedone è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco. Non sarebbe in pericolo di vita.

Altri interventi

Da segnalare due malori a Porlezza, con un 23enne finito in ospedale in codice verde, e Fenegrò, soccorsa un’anziana di 87 anni.