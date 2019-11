Misurazione gratuita della glicemia grazie al Lions Club Olgiate Comasco: iniziativa organizzata oggi, giovedì 14 novembre, al mercato di Lurate Caccivio.

Prevenzione della salute insieme al Lions Club

I soci del sodalizio, presieduto da Mario D’Amico, sono sempre pronti a rimboccarsi le maniche. E nella mattinata odierna si sono dati da fare in concomitanza del mercato settimanale a Lurate Caccivio. In collaborazione con la Farmacia Anglese, il club ha effettuato misurazioni gratuite della glicemia, in particolare sottolineando l’importanza della prevenzione: un messaggio veicolato in occasione della Giornata mondiale del diabete. Dalle 10 alle 12 la disponibilità del Lions Club Olgiate Comasco è stata apprezzata da decine di cittadini. L’ennesima dimostrazione del motto che caratterizza l’associazione: “We Serve”.