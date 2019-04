Ecco che cos’è successo nella notte tra il 3 e il 4 aprile 2019 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Grande paura a Erba

Terribile schianto a Erba, sulla linea ferroviaria Milano – Asso: un treno ha centrato in pieno un’auto rimasta bloccata sui binari. Intorno alle 23 di mercoledì 3 aprile, si è verificato un incidente all’altezza del passaggio a livello di via Trieste a Erba. Un’auto infatti, a bordo della quale c’era un uomo di 53 anni, è rimasta bloccata sui binari del treno. In un attimo c’è stato il terribile impatto tra il veicolo e un treno che viaggiava sulla linea.

Diversi malori

Da segnalare malori a Cantù, Porlezza, Mariano Comense e Rovello Porro. Nessuna delle persone che si è sentita male sarebbe in gravi condizioni.