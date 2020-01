Grave infortunio a Faloppio: trasportato in elisoccorso un 70enne che si è ferito mentre tagliava un albero.

Grave infortunio a Faloppio

L’elisoccorso questa mattina ha sorvolato i cieli dell’Olgiatese. Alle 10.30 infatti è stato lanciato l’allarme da Faloppio: nei boschi in Località Filatoio un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito mentre tagliava un albero. L’uomo è in gravissime condizioni tanto che l’elisoccorso lo ha trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato schiacciato da un grosso pezzo di un albero che stava tagliando. Sul momento però non è stato possibile capire per i soccorritori se sia stata anche la motosega a ferirlo. Sul posto presenti anche un’auto medica e un’ambulanza della Sos di Olgiate.

