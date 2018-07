Infortunio nella tarda mattinata di oggi, martedì 24 luglio, nell’area montana di Albavilla. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 11.40 per un infortunio.

Scivola nel bosco, soccorsi all’Alpe del Vicerè

Aggiornamento – Un uomo di 74 anni, di Briosco, stava camminando nel bosco quando è scivolato e ha impattato contro un arbusto. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del fuoco per recuperare l’anziano. Ferito, era però cosciente. Ha riportato varie escoriazioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

ORE 11 – Stando alle pochissime informazioni giunte in redazione, pare che un uomo sia rimasto gravemente ferito nell’area boschiva nei pressi della Baita Patrizi (chiusa ormai da mesi). Non si conosce la dinamica dell’incidente ma sul posto sono stati inviati, in codice rosso, i soccorritori della Croce Rossa di Montorfano e l’auto medica in codice rosso. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Erba e gli uomini del soccorso alpino. In volo anche l’elicottero vista l’area impervia dove si è verificato l’infortunio.

