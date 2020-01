Tra ieri ed oggi, attraverso l’analisi degli spostamenti dei veicoli inseriti nella black list, è stato possibile fermare due utenti residenti a Cantù che conducevano i propri veicoli senza la patente di guida e sprovvisti di assicurazione.

Guidano senza patente a Cantù, fermati dalla Polizia locale

Nel primo caso è scattata la sanzione di 5.110 euro per la guida senza patente, il sequestro per confisca del mezzo in quanto il veicolo era, unitamente ad altri 78, intestati fittiziamente ad un unico soggetto, l’ulteriore sanzione di 868 euro per la mancata copertura assicurativa. Nel secondo caso, il veicolo era stato già oggetto di fermo e sequestro (ancora in corso) e fermo amministrativo, in quanto il conducente era stato già sanzionato per guida senza patente. Di conseguenza è stata contestata una sanzione di euro 1.988 euro, disposta l’immissione del veicolo alla depositeria convenzionata per la confisca, ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria del cittadino per la reiterazione della guida senza patente.

A quanto sopra si aggiungano, in sintesi, 88 casi di veicoli circolanti senza la prescritta revisione, 42 in violazione delle norme regionali a tutela della qualità dell’aria, tre sequestri per circolazione di veicoli non assicurati (cfr. per un totale di cinque), 21 per superamento dei limiti di velocità, 74 per passaggio con il semaforo rosso (di cui 69 attraverso il rilevamento automatico) due deferimenti all’Autorità Giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza ed una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.