I tifosi del Como sono in lutto per la prematura scomparsa di Giuseppe Murgolo, da tutti conosciuto come Beppe, 48 anni.

I Pesi Massimi dicono addio a Beppe Murgolo

Stroncato da un malore improvviso, che l’ha strappato all’affetto dei suoi cari e alla sua grande passione, il calcio. Dirigente e collaboratore dell’Asd Valbasca, Murgolo ha fatto parte del gruppo Pesi Massimi ed era un grande sostenitore del Como. “Era molto innamorato della Curva, in ogni suo aspetto e settore. Con noi, insieme a suo figlio Federico, è stato per molti anni, partecipando anche a diverse trasferte. Lo abbiamo sempre visto col sorriso, era una persona splendida. La sua scomparsa ci addolora, sicuramente sarebbe stato con noi anche alla cena che abbiamo organizzato per domani”, ci raccontano i Pesi Massimi.

Un’assenza che, dalla prossima gara, si farà sicuramente sentire al Sinigaglia. Domani, sabato 28 dicembre 2019, verranno celebrati i suoi funerali a Lipomo.