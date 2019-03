“Ci stanno rapendo, siamo in ostaggio. Il guidatore ha un coltello in mano, c’è per terra della benzina, la prego, la prego signore, chiami qualcuno, non è un film”. La telefonata che ha attivato i Carabinieri è angosciante: la paura, i ragazzi che urlano, la voce di chi sta chiedendo aiuto, supplica un intervento, consapevole di vivere un incubo. L’autista, il 47enne Ouesseynou Sy, verrà fermato pochi minuti dopo proprio dai Carabinieri che gli impediranno di mettere in atto il suo piano di compiere una strage per vendicare i morti in mare.

Il racconto di Ramy

Oggi il racconto di Ramy, il ragazzo eroe che ha chiamato il 112 dal bus sequestrato. “Con un coltello in mano ci ha detto di consegnare i cellulari, ma io…”. Stamattina, 21 marzo 2019, il giorno successivo alla tentata strage sulla Paullese, i carabinieri della Compagnia di San Donato hanno incontrato la stampa per ricostruire la mattinata di terrore. Insieme ai militari era presente Ramy, il ragazzo eroe che ha chiesto aiuto direttamente dal bus sequestrato da Ousseynou Sy,l’autista che aveva pianificato la strage di studenti, ora arrestato e che dovrà rispondere dell’accusa di attentato.

“Ho nascosto il telefono e chiamato”

“L’autista aveva un coltello in mano e ci ha ordinato di consegnare i cellulari – ha raccontato il 14enne – Io ho fatto finta di darlo, ma sono riuscito a tenerlo e nasconderlo. Ero seduto negli ultimi posti, così ho detto ai miei compagni di alzare la voce e fare casino mentre io chiedevo aiuto. Ho chiamato i carabinieri e ho spiegato la situazione. Ho temuto per la mia vita, ma volevo salvare me stesso, i miei compagni e i professori. Abbiamo avuto paura fino all’ultimo, quell’uomo aveva un accendino in mano. Anche quando sono saliti i militari abbiamo temuto che riuscisse ad accendere il fuoco con noi dentro”.