Il sindaco di Cantù incontra il Decanato.

Il sindaco di Cantù incontra la comunità pastorale

Il sindaco di Cantù Alice Galbiati ha incontrato questa mattina don Fidelmo Xodo, il decano don Arnaldo Mavero e due rappresentati della Caritas in Municipio. L’obiettivo è stato quello di confrontarsi a proposito delle recenti polemiche legate alla Marcia della pace di domenica scorsa e della raccolta firme contro il Decreto Salvini promossa nel contesto del Mese della Pace.

Un confronto sereno

Il sindaco ha confermato la posizione dell’Amministrazione comunale. “Ho ribadito che la scelta di togliere il patrocinio alla manifestazione promossa dal Decanato sta tutta nell’impronta politica che ne è stata data con la raccolta delle firme contro il Decreto Salvini – ha puntualizzato il primo cittadino – E’ vero che le firme non sono state raccolte durante la marcia di domenica scorsa: ciò non toglie che l’iniziativa della petizione rimane contestuale al Mese della Pace e dunque non può esserci, per una questione di coerenza, il sostegno da parte di un’Amministrazione comunale di centrodestra. E’ stato in ogni caso un incontro che mi ha fatto piacere e che ha consentito una volta di più a ciascuna parte di chiarire la propria posizione”.

