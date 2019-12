Impressionante. Non ci sono altre parole per descrivere il filmato – che vi presentiamo in esclusiva – dello scontro fra un filobus e un mezzo della nettezza urbana. Un incidente, verificatosi sabato mattina (7 dicembre 2019) a Milano, ripreso da tutti i mezzi d’informazione a livello nazionale: ben 18 i feriti, tra cui una donna ancora in coma, ambulanze e mezzi di soccorso lungo un viale Bezzi (zona mm De Angeli) paralizzato per ore.

