In fiamme una casa a Valbrona: sul posto per riuscire a spegnere l’incendio diverse squadre di Vigili del Fuoco.

E’ scattato poco dopo le 14 l’allarme per una casa che andava a fuoco in via Milano a Valbrona. Si tratta di un edificio che è contemporaneamente cascina e abitazione; quando sono arrivati sul posto i pompieri hanno trovato la casa completamente avvolta dalle fiamme. Lunghe quindi le operazioni per poter spegnere definitivamente l’incendio che, dalle prime informazioni raccolte, potrebbe essere divampato da una camera. Ignote però per il momento le cause. Ad ogni modo fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

