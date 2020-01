Nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 gennaio 2020, c’è stato un incendio a Cadorago.

Incendio a Cadorago brucia una casa

Intorno alle 14.30 è scattato l’allarme in via San Martino per le fiamme in un’abitazione. Sul posto un grande spiegamento di forze con i Vigili del fuoco di Lomazzo, Cantù e Como. Presenti anche i Carabinieri di Lomazzo e la Polizia locale di Cadorago. Le fiamme sarebbero partite dal camino o dalla canna fumaria e avrebbero presto raggiunto il tetto, danneggiando pesantemente anche la casa.

Ustionato il proprietario

All’interno c’era il proprietario che è rimasto ustionato alle mani e alla testa. I sanitari lo hanno trasportato all’ospedale per accertamenti, le sue condizioni non sarebbero gravi.