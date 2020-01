Incendio a Guanzate: a fuoco uno chalet in legno in via del Bosco.

Incendio, non si registrano feriti

Le fiamme sono divampate poco prima delle 17 di oggi. Ancora da chiarire le cause. Mobilitati, per lo spegnimento dell’incendio, ben quattro mezzi dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri di Appiano Gentile, con due pattuglie, e, in supporto, un’ambulanza della Croce verde di Fino Mornasco. Non si registrano feriti.