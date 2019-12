Incendio in un appartamento in ristrutturazione questa mattina ad Asso, più precisamente in via Garibaldi.

Incendio ad Asso Vigili del fuoco sul posto

Tra le squadre dei Vigili del fuoco di Como, dei distaccamenti di Erba e Canzo, che sono intervenute e che hanno domato le fiamme. L’incendio è divampato in mattinata in un appartamento in cui erano in corso dei lavori di ristrutturazione. In fiamme gli scarti edilizi.

Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.