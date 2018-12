Oggi, 25 dicembre 2018, è scoppiato un incendio al campeggio di Montorfano.

Incendio al campeggio di Montorfano

L’intervento di soccorso per l’incendio al campeggio è in corso in via per Alzate al civico 30 del Comune di Montorfano. In posto ci sono quattro squadre di comando di Como e Lecco. I pompieri sono prontamente intervenuti per limitare la propagazione a quattro casette.