Incendio appartamento nella frazione di Caslino di Caslino al Piano a Cadorago.

Incendio appartamento

I Vigili del Fuoco ieri sera, domenica 19 gennaio, sono stati chiamati a intervenire d’urgenza in via Sant’Anna nella frazione cadoraghese: una casa, per cause da stabilire, ha infatti preso fuoco. Giunti in posto sono riusciti a domare le fiamme e fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Un incidente a Inverigo

Tra gli altri interventi della notte dei soccorritori comaschi c’è stato un incidente a Inverigo: poco prima delle 3 del mattino un’auto con a bordo due persone di 25 e 29 anni si è ribaltata in via Fornacetta. Malgrado l’intervento d’urgenza in codice rosso della Sos di Lurago, nessuno era ferito in modo grave. Allertati anche Vigili del Fuoco e Carabinieri.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU