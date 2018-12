Oggi, giovedì 27 dicembre, si è verificato un incendio caldaia a Longone al Segrino.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 16 in via Cervino all’altezza del civico 11. Dalle prime informazioni raccolte le fiamme hanno interessato le zone della caldaia, che sembra avesse un tubo non adeguato, e la canna fumaria, in casa l’incendio ha raggiunto e bruciato un mobiletto dalla cucina. Non risultano feriti. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno prontamente domato l’incendio.