Ecco che cos’è successo nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incendio camino sulla Novedratese

In serata i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla Sp Provinciale per un incendio al camino. Necessario anche l’utilizzo dell’autoscala.

Altri interventi

Da segnalare due malori tra Porlezza e Como. Alle 21, sempre a Como, sul lungolago Mafalda di Savoia, soccorsa una donna di 30 anni. Successivamente è stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale. Ad Argegno, poco prima della 1, un evento violento in via Spluga. Soccorso in codice verde un uomo di 40 anni.