Incendio casa questa mattina a Erba, in via Giacomo Puccini.

Evacuato un appartamento

Erano da poco passate le 8 questa mattina, quando i Vigili del fuoco di Erba sono stati chiamati a intervenire in via Giacomo Puccini, nella frazione Carpesino, in una casa di fronte alla strada pedonale via Alberto da Giussano. Una casa, fatta in gran parte di legno, è andata completamente a fuoco, con le fiamme che già questa mattina presto erano ben visibili.

Le fiamme partite dal letto?

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, che andrà verificata, le fiamme potrebbero essere partite da un materasso. Saranno gli inquirenti, però, a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’appartamento comunque è stato evacuato. Sul posto sono giunte quattro squadre dei Vigili del fuoco di Erba, un’ambulanza del Lariosoccorso e i Carabinieri di Erba.