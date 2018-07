E’ accaduto a Ponte Lambro

Fiamme in un appartamento

Poco prima delle 20 di questa sera i Vigili del fuoco sono accorsi a sirene spiegate in via Zara a Ponte Lambro. L’incendio si è propagato all’interno di un appartamento al secondo piano del condominio “Apollo”. Nell’abitazione si trovava una famiglia composta da cinque persone.

Incendio partito dalla camera da letto

Pare che le fiamme si siano propagate dalla camera da letto, per poi raggiungere il resto della casa. Sul posto a domare l’incendio ben quattro camionette delle Vigili del fuoco e i Carabinieri, che dovranno ora stabilire l’esatta dinamica dell’episodio.

In ospedale un vicino di casa

Fortunatamento solo tanta apprensione per la famiglia coinvolta, ma nessuna conseguenza. In ospedale è finito però un vicino di casa, che si è sentito male a causa dello spavento. Per lui un trasporto precauzionale per accertarne lo stato di salute.