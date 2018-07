Incendio in una ditta dismessa a Tavernerio, in via Provinciale: arrivano i Vigili del Fuoco. E’ successo oggi, martedì, intorno alle 17.

Incendio in via Provinciale, Vigili del Fuoco al lavoro

Intervento dei pompieri in via Provinciale, 69, in una ditta dismessa, e più precisamente dove sorgeva la Forgiatura Lariana, per un incendio. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe con tutta probabilità doloso: a prendere fuoco sarebbero infatti stati alcuni rifiuti, incendiati da ignoti. In loco si sono portati i Vigili del Fuoco di Como, che, intervenuti con due mezzi, hanno estinto rapidamente il rogo. Le fiamme non hanno compromesso l’edificio, già dismesso e abbandonato, né provocato danni a persone. Sul posto si sono portate anche le Forze dell’ordine: a loro spetteranno le indagini per identificare i responsabili.