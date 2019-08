Incendio in via Adua intorno alle 16.15. Le fiamme sono divampate all’esterno di un’abitazione, probabilmente per un problema elettrico

Fiamme in via Adua

Le fiamme si sono propagate all’esterno dell’abitazione e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’incendio è avvenuto intorno alle 16.15 e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Erba e di Como. Sul posto anche i Carabinieri e i soccorritori sanitari anche se nessuno dei residenti ha avuto necessità di particolari cure. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco e ora bisognerà accertare con esattezza le cause del rogo.