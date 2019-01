Incendio silos in una azienda di Castelmarte. Per rimettere in sicurezza la situazione sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Incendio silos

Nella mattinata di oggi, sabato 12 gennaio, i pompieri sono stati chiamati ad intervenire pressa l’azienda Trafilspec di Castelmarte, specializzata nella lavorazione a freddo degli acciai. Un silos contenente residui di sabbiatura, alluminio e acciaio infatti si è surriscaldato e ha preso fuoco. Sul posto le squadre di pompieri delle sedi di Canzo e Erba che hanno spento le fiamme e operato i dovuti controlli.

