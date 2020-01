Incendio in un cassone dei rifiuti a Montano Lucino nella notte di ieri, mercoledì 1 gennaio.

Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Como sono intervenuti poco prima di mezzanotte, in via Verdi. Intervento necessario a causa dell’incendio in un cassone dei rifiuti, situato nel piazzale interno di un’azienda. Proprio il tempestivo operato dei pompieri ha consentito lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza del sito.

Operazione durata un paio d’ore

L’intervento è proseguito sino alle 2 circa, con i Vigili del fuoco impegnati appunto per evitare ulteriori problemi e garantire la necessaria sicurezza. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri. Le cause dell’incendio sono tuttora in corso di accertamento.