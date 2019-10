Un incidente a Barni e una intossicazione etilica a Fino Mornasco. Ecco cosa è successo nella notte tra sabato 26 ottobre e domenica 27.

Incidente a Barni nella serata di ieri

I soccorsi sono intervenuti intorno alle 22 a Barni, in via Cristoforo Colombo, per un incidente stradale. Un 36enne è finito fuori strada: sul posto la Cri di Asso , i Carabinieri e i Vigili del fuoco. L’automobilista, dopo le prime cure sul posto, è stato ricoverato al Sant’Anna in codice giallo.

Una intossicazione etilica a Fino Mornasco

Pochi minuti prima delle 5 di questa mattina la Croce Verde di Fino Mornasco ha soccorso un 27enne per una intossicazione etilica. E’ successo sula SS Dei Giovi. Il ragazzo è stato ricoverato presso l’ospedale Sant’Anna in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri.