Incidente alle 17.30 di oggi, martedì 15 ottobre, a Erba, più precisamente nella frazione di Buccinigo. Un’auto è finita fuori strada andando a sbattere contro un palo dell’illuminazione, abbattendolo.

Incidente a Buccinigo

L’incidente si è verificato in via Cantù. L’allarme è scattato alle 17.30 e sul posto si sono precipitati i soccorritori: un’ambulanza del Lariosoccorso di Erba, l’auto medica, i Vigili del fuoco di Erba e i Carabinieri. Stando a quanto è stato possibile apprendere pare che un’auto sia finita fuori strada, forse a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, andando a impattare violentemente contro un palo della luce. Il palo è stato abbattuto dall’auto che in un secondo momento ha urtato un furgone che stava transitando sulla via (fortunatamente senza conseguenze per l’automobilista).

Tre i giovani a bordo dell’auto finita fuori strada: un 27enne e un 32enne sono stati trasportati al Pronto soccorso per accertamenti, in codice verde. Il terzo passeggero, invece, è rimasto fortunatamente illeso.