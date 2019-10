Incidente nel tardo pomeriggio di martedì 15 ottobre a Buccinigo, tra la via Cantù e la Strada Provinciale Arosio-Canzo (QUI I DETTAGLI).

Incidente a Buccinigo, i residenti insorgono

“Ora basta, qualcuno intervenga”, hanno dichiarato i residenti arrabbiati per quello che sembra essere un problema trascinato da anni. “Succedono continuamente incidenti, per fortuna non gravi ma non penso sia il caso di aspettare che qualcuno si faccia male seriamente prima di adottare una soluzione – spiega una residente – Quando piove, forse a causa dell’asfalto scivoloso, gli incidenti sono all’ordine del giorno. Nella stessa giornata di martedì oltre all’incidente del pomeriggio ne è successo uno anche intorno alle 13”.

