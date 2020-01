Ecco che cos’è successo nella notte tra il 21 e il 22 gennaio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Bulgarograsso

Poco prima della 1, in via per Appiano, un’auto è finita fuori strada per cause che dovranno definire le Forze dell’ordine, accorse sul posto. Soccorso e trasportato per accertamenti in ospedale, in codice verde, un uomo di 33 anni.

Altri interventi

Da segnalare un incidente anche a Claino con Osteno, in via Provinciale. Intorno alle 22 un’auto è andata a sbattere contro un ostacolo. Soccorsa una donna di 49 anni e un uomo di 51. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale. C’è poi stata una caduta a San Bartolomeo Val Carvagna, in via San Rocco. A Como invece un’intossicazione etilica per un uomo di 44 anni.