Incidente a Canzo intorno alle 12 di oggi, venerdì 14 dicembre 2018.

Incidente a Canzo

L’impatto è avvenuto in via Segrino. A ribaltarsi un motocarro con a bordo due uomini di 60 e 40 anni. Sul posto sono subito state allertati l’elisoccorso, la Sos di Canzo e la Cri di Asso per soccorrere i feriti. Insieme a loro anche i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nonostante il grande spavento iniziale i due uomini non sarebbero in pericolo di vita.