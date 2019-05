Oggi giovedì 23 maggio 2019 c’è stato un incidente a Castelmarte. I soccorsi si sono precipitati sul posto con grande apprensione, in codice rosso.

Incidente a Castelmarte si ribalta col furgone e resta incastrato

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 in via San Rocco, una strada dove è aperto un cantiere. Un furgone, con a bordo un giovane di 30 anni, stava salendo sulla via quando, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il conducente non avrebbe visto uno smottamento sulla strada e si sarebbe quindi ribaltato su un fianco. L’uomo sarebbe rimasto incastrato sotto il furgone con una gamba. E’ sempre stato cosciente ed è stato estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto anche automedica e ambulanza che hanno poi trasportato il ferito, fuori pericolo, all’ospedale.