Incidente a Fino Mornasco: i soccorsi sono stati allertati d’urgenza alle 17.30.

Incidente a Fino Mornasco, ferito un motociclista

L’impatto tra un’auto e una moto è avvenuto all’incrocio sulla Sp27 in via Liguria. Sul posto la Croce Verde di Fino Mornasco e un’automedica. Soccorso il motociclista, un uomo di 50 anni. Dopo un primo momento di grande paura, il ferito sembrerebbe fuori pericolo. E’ stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso.

Traffico in tilt

Grandi problemi di viabilità a Fino Mornasco. Auto in colonna e rallentamenti nell’orario di punta.