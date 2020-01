Nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 gennaio 2020, c’è stato un incidente a Fino Mornasco.

Incidente a Fino Mornasco scontro tra auto sulla Sp27

L’impatto è avvenuto intorno alle 15 sulla Sp27, in via Valle Mulini. Sul posto due ambulanze, la Croce Azzurra di Como e la Croce Verde di Fino Mornasco che hanno soccorso un giovane di 19 e due uomini di 43 e 45 anni. Anche i Vigili del fuoco sono stati chiamati per la messa in sicurezza stradale. Presenti anche le Forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso.