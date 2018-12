Ecco che cos’è successo nella notte tra l’8 e il 9 dicembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Guanzate

Un’auto si è ribaltata pochi minuti dopo l’una di notte a Guanzate, in via Gioacchino Rossini. Dopo un primo momento di grande paura dove i soccorsi sono stati allertati in codice rosso, si è capito che nessuno era in pericolo di vita. Coinvolti un 26enne e un 53enne, che sono stati trasportati in codice verde e giallo in Pronto soccorso.

Sul posto sono giunti, oltre alla Croce Verde di Fino Mornasco e la Cri Lomazzo, anche l’automedica, i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Cantù.

Altri interventi

Soccorsi arrivati anche a Tavernerio, intorno alle 2. Un giovane di 16 anni è stato soccorso per una intossicazione etilica. A Como, invece, intorno alle 3 è stata investita una ragazza di 18 anni rimasta fortunatamente illesa.

