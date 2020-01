Ecco che cos’è successo nella notte tra il l’8 e il 9 gennaio e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Guanzate

Un’auto, per cause che definiranno le Forze dell’ordine, è finita fuori strada intorno alle 5.30, in via Foscolo. Sul posto la Croce Azzurra di Cadorago e un’automedica. Una donna di 44 anni è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.

Altri interventi

Da segnalare due intossicazioni etiliche a Bulgarograsso e Olgiate Comasco. A Erba anche una caduta al suolo per un uomo di 42 anni. Un malore a Montano Lucino e una ferita a Veniano, intorno alle 3.50, all’interno di un impianto lavorativo. Soccorso in codice verde un operaio di 55 anni.