Ecco che cos’è successo nella notte tra il 30 e il 31 luglio e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Inverigo, 12enne cade dalla bici a Cagno

Sulla SS342 intorno a mezzanotte, all’altezza di Inverigo, c’è stato uno scontro tra auto, coinvolte tre persone una donna di 46 anni e due uomini di 50 e 40 anni. Sul posto due ambulanze che sono rientrate in ospedale, una a Erba, l’altra a Cantù, in codice verde. A Cagno, poco prima delle 22, invece un 12enne è caduto dalla bici in via Brella. Sul posto la Cri di Uggiate che ha accompagnato il ragazzo in codice giallo al Sant’Anna.

Altri interventi

Intorno alle 21.45 due auto si sono scontrate anche a Domaso. Coivolte nell’incidente due persone una donna di 46 e un uomo di 51 anni. Sul posto un’ambulanza che ha portato i feriti in codice verde all’ospedale. Malore poi in Alta Valle Intelvi per un anziano di 91 anni. La Croce Azzurra di Porlezza l’ha accompagnato all’ospedale di Menaggio in codice verde. Infine a Como soccorsi allertati per una caduta in largo Giacomo Leopardi. La Cri di Como l’ha portato in Valduce.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU