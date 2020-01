Incidente a Inverigo questa mattina, intorno alle 11.20. A scontrarsi due auto.

Incidente in via Trieste

Lo scontro tra due auto è avvenuto in via Trieste. Immediato l’allarme ai soccorsi e a Inverigo è giunta un’ambulanza della Croce Azzurra di Como e l’auto medica. Sul posto anche i Carabinieri di Cantù e i Vigili del Fuoco di Como. Due i coinvolti tra cui un 39 enne che è stato trasportato in pronto soccorso in codice verde, per accertamenti. Illeso l’altro automobilista.