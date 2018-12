Incidente a Lambrugo nella notte tra sabato 29 e domenica 30 dicembre: ferita lievemente una donna.

Incidente a Lambrugo

Notte relativamente tranquilla per i soccorsi comaschi i quali però sono intervenuti poco dopo le 22 in via Alessandro Manzoni a Lambrugo per un incidente d’auto. Una donna di 40 anni è infatti finita contro un ostacolo ma fortunatamente non è rimasta ferita gravemente. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Cri di Lurago e un’auto medica: i soccorritori hanno trasportato la donna in codice verde per accertamenti all’ospedale di Erba. Per accertare la dinamica degli eventi sul posto anche i Carabinieri di Cantù.

