Un ciclista tedesco è stato investito da un’auto nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 giugno 2019.

Incidente a Lipomo investito un ciclista tedesco

L’impatto è avvenuto in via Provinciale per Lecco intorno alle 15.40. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso per un uomo di 61 anni. Sul posto la Cri di Como e un’automedica, con loro anche le Forze dell’ordine per stabilire la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione un’Audi di colore nero si è scontrata con l’uomo che si trovava in sella alla sua bici. Lo scontro sarebbe avvenuto mentre l’auto, che stava salendo in via Provinciale per Lecco, ha girato verso sinistra.

L’uomo, di origine tedesca, è stato trasportato all’ospedale in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.